Лубинец прокомментировал атаку РФ на интернат в Судже

Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Российские войска в субботу, 1 февраля, сбросили авиационную бомбу на школу-интернат в Судже Курской области. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что россияне знали, куда бьют, и делают это не впервые.

Об этом он написал в Telegram во вторник, 4 февраля.

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Известно, что на момент попадания авиабомбы в школе-интернате в Судже находились почти сотня гражданских, четыре человека погибли.

Других людей, которые находились в заведении, ВСУ достали из-под завалов и оказали первую медицинскую помощь. Их удалось эвакуировать в более безопасное место, где организовано оказание гуманитарной помощи.

Лубинец отметил, что это была сознательная провокация россиян и преступление против собственных же граждан, поскольку они знали, куда бьют и зачем.

"В то же время это уже не первый обстрел со стороны РФ этого интерната! Россия постоянно обстреливает гражданскую инфраструктуру, не соблюдает нормы международного гуманитарного права в части защиты гражданского населения как в Украине, так и на своей территории. Страна-агрессор еще более принебрежительно относится к своим гражданам", — добавил Омбудсмен.

Скриншот поста Лубинца

Напомним, в результате удара российской авиабомбы по школе-интернату в Судже под завалами оказались 95 человек.

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