Росіяни завдали удар по школі-інтернету у Суджі — Генштаб показав відео

Наслідки удару по школі-інтернату у Суджі. Фото: скриншот

У Курській області російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа, яке сьогодні контролюють Сили оборони України. Внаслідок цього 95 людей опинилися під завалами.

Про це у відеозверненні в Facebook повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

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"1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами", — повідомив Дмитрашківський.

За його словами, з-під завалів чути стогін та крики людей. Він також нагадав, що серед постраждалих більшість людей — літнього віку та ті, які не можуть самостійно пересуватися.

"Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", — зазначив пресофіцер.

Згодом відео наслідків удару росіян по школі-інтернату оприлюднив Генштаб ЗСУ.

"Удар по інтернату в Суджі — черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян", — зазначили у Генштабі.

Раніше ми повідомляли, що російські війська продовжують обстрілювати власну Курську область авіаційними бомбами. Зокрема, авіація РФ вдарила по місту Суджа, внаслідок чого відбулося влучання в інтернат.

Також ISW писало, що ЗСУ досягли тактичних успіхів під час наступальних дій в Курській області.