Россияне нанесли удар по школе-интернету в Судже - Генштаб показал видео

Последствия удара по школе-интернату в Судже. Фото: скриншот

В Курской области российские войска 1 февраля нанесли удар по школе-интернату города Суджа, который сегодня контролируют Силы обороны Украины. В результате этого 95 человек оказались под завалами.

Об этом в видеообращении в Facebook сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский.

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"1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы РФ таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказались под завалами", — сообщил Дмитрашковский.

По его словам, из-под завалов слышны стоны и крики людей. Он также напомнил, что среди пострадавших большинство людей — пожилого возраста и те, которые не могут самостоятельно передвигаться.

"Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", — отметил пресс-офицер.

Впоследствии видео последствий удара россиян по школе-интернату обнародовал Генштаб ВСУ.

"Удар по интернату в Судже — очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан", — отметили в Генштабе.

Ранее мы сообщали, что российские войска продолжают обстреливать собственную Курскую область авиационными бомбами. В частности, авиация РФ ударила по городу Суджа, в результате чего произошло попадание в интернат.

Также ISW писало, что ВСУ достигли тактических успехов во время наступательных действий в Курской области.