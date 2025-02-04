Лубінець прокоментував атаку РФ на інтернат в Суджі

Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Російські війська у суботу, 1 лютого, скинули авіаційну бомбу на школу-інтернат в Суджі Курської області. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни знали, куди б'ють, і роблять це не вперше.

Про це він написав у Telegram у вівторок, 4 лютого.

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Відомо, що на момент влучання авіабомби у школі-інтернаті в Суджі перебували майже сотня цивільних, четверо людей загинули.

Інших людей, які перебували в закладі, ЗСУ дістали з-під завалів та надали першу медичну допомогу. Їх вдалося евакуювати до більш безпечного місця, де організовано надання гуманітарної допомоги.

Лубінець наголосив, що це була свідома провокація росіян та злочин проти власних же громадян, оскільки вони знали куди б'ють та навіщо.

"Водночас це вже не перший обстріл зі сторони РФ цього інтернату! Росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру, не дотримується норм міжнародного гуманітарного права в частині захисту цивільного населення як в Україні, так і на своїй території. Країна-агресор ще ганебніше ставиться до своїх громадян", — додав Омбудсмен.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, внаслідок удару російської авіабомби по школі-інтернату в Суджі під завалами опинилися 95 людей.

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