ГУР разоблачил фейковые "победы" оккупантов на фронте

Российские войска. Фото: Новинарня

Российские пропагандисты распространяют постановочные видео, на которых показывают "захват" украинских населенных пунктов, чтобы создать иллюзию успехов на фронте. Украинские воины разоблачили очередную такую попытку и показали реальное положение дел в поселке Андреевка-Клевцово.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.

Реклама

Читайте также:

Фейковые видео вместо реальных побед

По данным разведки, оккупанты активно используют тактику съемки постановочных роликов. Для этого они направляют небольшие группы с российскими флагами, которые пытаются просочиться в населенные пункты и снять короткие сюжеты якобы о "захвате".

"Такие ролики используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью давления на украинское общество", — говорится в сообщении ГУР.

Недавно враг распространил очередное видео из Андреевки-Клевцово, однако украинские воины быстро показали реальное положение вещей. В кадре — бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Напомним, что подобную группу "знаменосцев" в селе Зеленый Гай недавно ликвидировали бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР", — отметили в ведомстве.

Такие факты в очередной раз подтверждают, что кремлевская пропаганда пытается компенсировать отсутствие реальных успехов вымышленными "победами". Украинские силы продолжают оказывать сопротивление и разоблачать ложь противника.

Напомним, что вице-премьер-министр по инновациям и технологиям Михаил Федоров сообщил, что украинская компания MaXon, участник оборонного кластера Brave1, работает над созданием нового комплекса противовоздушной обороны "воздух-воздух".

Ранее мы также информировали, что украинские снайперы установили новый мировой рекорд результативного выстрела. Используя крупнокалиберную снайперскую винтовку "Аллигатор" калибра 14,5 мм, они ликвидировали двух российских оккупантов с расстояния четыре километра.