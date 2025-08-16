Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия распространяет постановочные ролики "захватов" — ГУР

Россия распространяет постановочные ролики "захватов" — ГУР

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:11
ГУР разоблачил фейковые "победы" оккупантов на фронте
Российские войска. Фото: Новинарня

Российские пропагандисты распространяют постановочные видео, на которых показывают "захват" украинских населенных пунктов, чтобы создать иллюзию успехов на фронте. Украинские воины разоблачили очередную такую попытку и показали реальное положение дел в поселке Андреевка-Клевцово.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.

Реклама
Читайте также:

Фейковые видео вместо реальных побед

По данным разведки, оккупанты активно используют тактику съемки постановочных роликов. Для этого они направляют небольшие группы с российскими флагами, которые пытаются просочиться в населенные пункты и снять короткие сюжеты якобы о "захвате".

"Такие ролики используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью давления на украинское общество", — говорится в сообщении ГУР.

Недавно враг распространил очередное видео из Андреевки-Клевцово, однако украинские воины быстро показали реальное положение вещей. В кадре — бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Напомним, что подобную группу "знаменосцев" в селе Зеленый Гай недавно ликвидировали бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР", — отметили в ведомстве.

Такие факты в очередной раз подтверждают, что кремлевская пропаганда пытается компенсировать отсутствие реальных успехов вымышленными "победами". Украинские силы продолжают оказывать сопротивление и разоблачать ложь противника.

Напомним, что вице-премьер-министр по инновациям и технологиям Михаил Федоров сообщил, что украинская компания MaXon, участник оборонного кластера Brave1, работает над созданием нового комплекса противовоздушной обороны "воздух-воздух".

Ранее мы также информировали, что украинские снайперы установили новый мировой рекорд результативного выстрела. Используя крупнокалиберную снайперскую винтовку "Аллигатор" калибра 14,5 мм, они ликвидировали двух российских оккупантов с расстояния четыре километра.

ВСУ флаг армия ГУР війна
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации