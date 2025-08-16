Українські снайпери з "Алігатора" встановили світовий рекорд

Гвинтівка "Алігатор". Фото: Defense Express.

Українські снайпери зі зведеного підрозділу "Привид" встановили новий світовий рекорд результативного пострілу. Використовуючи снайперську гвинтівку "Алігатор" калібру 14,5 мм, вони ліквідували двох окупантів на відстані чотирьох кілометрів, перевершивши попереднє досягнення, що належало також українцю.

Про це повідомляє Defense Express.

Рекордний постріл української зброї

14 серпня снайпери підрозділу "Привид" здійснили унікальний результативний постріл на відстань 4000 метрів. Для цього було використано українську великокаліберну гвинтівку "Алігатор" від компанії "ХАДО-Холдинг", яка раніше декларувалася як зброя для ефективної роботи на дистанції до 2 км.

Журналіст і військовий Юрій Бутусов повідомив про цей епізод, додавши до своєї публікації відео з роботи снайперської групи та кадри з дрона. Він нагадав, що попередній світовий рекорд також належав українцеві — бійцю СБУ В’ячеславу Ковальському, який уразив ворога на відстані 3800 метрів зі снайперської гвинтівки "Володар обрію".

Сама гвинтівка "Алігатор" має довжину ствола 1200 мм, початкову швидкість кулі до 1000 м/с та вагу 25 кг, що відповідає її калібру 14,5 мм. При цьому куля вагою понад 63 грами здатна пробивати 20 мм бронесталі на відстані 800 метрів і зберігати потужність навіть на дистанції у кілька кілометрів.

Ще у 2021 році виробники декларували її дальність у 2 км та відносили зброю до категорії антиматеріальних, адже вона призначалася для ураження бронетехніки й укріплень. Але реальність війни продемонструвала, що потенціал української зброї значно вищий за попередні оцінки. Результат снайперів "Привида" довів, що "Алігатор" здатний на більше й може встановлювати нові стандарти для снайперської зброї у світі.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України ініціювало ідею запровадження нової професії під назвою "Снайпер". Наразі пропозиція винесена на громадське обговорення, аби визначити її актуальність та перспективи впровадження.

Раніше ми також інформували, що спецпризначенець Головного управління розвідки України з позивним "Лектор" здійснив результативний постріл по ворогу на рекордній дистанції у 2069 метрів.