Снайперський рекорд ГУР — розвідник знищив росіянина з рекордної відстані і записав відео

Український снайпер тримає під прицілом окупанта. Фото: скриншот

Спецпризначенець Головного управління розвідки України (ГУР) на псевдо "Лектор" ліквідував російського окупанта на відстані 2 069 метрів. Загарбника було знищено кулею калібру 338LM.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР у понеділок, 16 грудня.

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🎯 Снайперський рекорд ― спецпризначенець ГУР “Лектор” ліквідував окупанта на відстані 2069 метрів



👤 Снайпер підрозділу активних дій ГУР МО України з позивним “Лектор” знищив російського окупанта кулею калібру .338LM на відстані 2069 метрів.



🔗 https://t.co/41oJtqCYer pic.twitter.com/IclrpgpgTj — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 16, 2024

Як розвіднику це вдалося

В українській розвідці зазначають, що підтверджений рекорд для калібру 338LM належить британському снайперу Крейґу Гаррісону, який у 2009 році в Афганістані вразив двох талібів на відстані 2 475 метрів. Він стріляв із вигідної позиції, лежачи, за сприятливих погодних умов, і зробив дев’ять пристрілочних пострілів.

"Снайпер ГУР "Лектор" перебував фактично на одному рівні рельєфу з російським окупантом, цілився в умовах суворого українського грудня, стріляв, стоячи в окопі, по противнику, який рухався посадкою — і влучив з першого пострілу", — йдеться у повідомленні.

Сам розвідник зазначив, що сучасна війна не дозволяє використовувати класичні снайперські позиції через загрозу ворожих дронів.

"В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопа, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень", ― пояснив боєць.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відзначив рекордний постріл. Він назвав це досягненням, що увійде в історію боротьби за свободу, і відзначив професіоналізм українських снайперів.

"Майстерна робота, яка точно увійде в історію нашої боротьби за свободу. Влучити в рухому ціль на такій відстані — величезне досягнення; свідчення високого професіоналізму й концентрації, чим славляться снайпери української воєнної розвідки. Продовжуємо боротьбу, аби знищити ще більше російських окупантів", — сказав Кирило Буданов.

У ГУР розповіли, що до війни "Лектор" працював єгерем, а в армію пішов разом із сином. Спершу служив у розвідці однієї з бригад ТрО, а з лютого 2023 року ― воює у лавах підрозділу активних дій ГУР МО України.

Повідомлення ГУР у Facebook

Раніше ми повідомляли, що під час одного з наймасовіших штурмів на Харківщині, прикордонники бригади "Помста" з підрозділу снайперів "23F3" продемонстрували ефективну оборону, зупинивши просування ворога. Їм також вдалося взяти у полон росіянина.

А снайпери Сил спеціальних операцій знищили чотирьох окупантів у Донецькій області. Так, окупаційна армія залишилась без чотирьох піхотинців.