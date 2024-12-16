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Снайпер ГУР уничтожил оккупанта с рекордного расстояния — видео

16 декабря 2024 16:13
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Снайперский рекорд ГУР - разведчик уничтожил россиянина с рекордного расстояния и записал видео
Украинский снайпер держит под прицелом оккупанта Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Боец Главного управления разведки Украины (ГУР) на псевдо "Лектор" ликвидировал российского оккупанта на расстоянии 2069 метров. Захватчик был уничтожен пулей калибра 338LM.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в понедельник, 16 декабря.

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В украинской разведке отмечают, что подтвержденный рекорд для калибра 338LM принадлежит британскому снайперу Крейгу Гаррисону, поразившему в 2009 году в Афганистане двух талибов на расстоянии 2475 метров. Он стрелял из выгодной позиции, лежа при благоприятных погодных условиях и произвел девять пристрелочных выстрелов.

"Снайпер ГУР "Лектор" находился фактически на одном уровне рельефа с российским оккупантом, целился в условиях сурового украинского декабря, стрелял, стоя в окопе, по двигавшемуся посадкой противнику — и попал с первого выстрела", — говорится в сообщении.

Сам разведчик отметил, что современная война не позволяет использовать классические снайперские позиции из-за угрозы вражеских дронов.

"В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и т.д. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений", ― объяснил боец.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил рекордный выстрел. Он назвал это достижением, вошедшим в историю борьбы за свободу, и отметил профессионализм украинских снайперов.

"Мастерская работа, которая точно войдет в историю нашей борьбы за свободу. Попасть в движущуюся цель на таком расстоянии ― огромное достижение; свидетельство высокого профессионализма и концентрации, чем славятся снайперы украинской военной разведки. Продолжаем борьбу, чтобы уничтожить еще больше российских оккупантов", ― сказал Кирилл Буданов.

В ГУР рассказали, что до войны "Лектор" работал егерем, а в армию ушел вместе с сыном. Сначала служил в разведке одной из бригад ТРО, а с февраля 2023 воюет в рядах подразделения активных действий ГУР МО Украины.

Снайпер ГУР выстрел
Сообщение ГУР в Facebook

Ранее мы сообщали, что во время одного из самых массовых штурмов в Харьковской области, пограничники бригады "Месть" из подразделения снайперов "23F3" продемонстрировали эффективную оборону, остановив продвижение врага. Им также удалось взять в плен россиянина.

А снайперы Сил специальных операций уничтожили четырех оккупантов в Донецкой области. Российская армия осталась без четырех пехотинцев.

разведка россияне оккупанты война в Украине ГУР снайпер

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