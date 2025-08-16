Украинские снайперы из "Аллигатора" установили мировой рекорд

Винтовка "Аллигатор". Фото: Defense Express.

Украинские снайперы из сводного подразделения "Призрак" установили новый мировой рекорд результативного выстрела. Используя снайперскую винтовку "Аллигатор" калибра 14,5 мм, они ликвидировали двух оккупантов на расстоянии четырех километров, превзойдя предыдущее достижение, принадлежавшее также украинцу.

Об этом сообщает Defense Express.

Рекордный выстрел украинского оружия

14 августа снайперы подразделения "Призрак" осуществили уникальный результативный выстрел на расстояние 4000 метров. Для этого была использована украинская крупнокалиберная винтовка "Аллигатор" от компании "ХАДО-Холдинг", которая ранее декларировалась как оружие для эффективной работы на дистанции до 2 км.

Журналист и военный Юрий Бутусов сообщил об этом эпизоде, добавив к своей публикации видео с работы снайперской группы и кадры с дрона. Он напомнил, что предыдущий мировой рекорд также принадлежал украинцу - бойцу СБУ Вячеславу Ковальскому, который поразил врага на расстоянии 3800 метров из снайперской винтовки "Властелин горизонта".

Сама винтовка "Аллигатор" имеет длину ствола 1200 мм, начальную скорость пули до 1000 м/с и вес 25 кг, что соответствует ее калибру 14,5 мм. При этом пуля весом более 63 граммов способна пробивать 20 мм бронестали на расстоянии 800 метров и сохранять мощность даже на дистанции в несколько километров.

Еще в 2021 году производители декларировали ее дальность в 2 км и относили оружие к категории антиматериальных, ведь оно предназначалось для поражения бронетехники и укреплений. Но реальность войны продемонстрировала, что потенциал украинского оружия значительно выше предыдущих оценок. Результат снайперов "Призрака" доказал, что "Аллигатор" способен на большее и может устанавливать новые стандарты для снайперского оружия в мире.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины инициировало идею введения новой профессии под названием "Снайпер". Сейчас предложение вынесено на общественное обсуждение, чтобы определить ее актуальность и перспективы внедрения.

Ранее мы также информировали, что спецназовец Главного управления разведки Украины с позывным "Лектор" совершил результативный выстрел по врагу на рекордной дистанции в 2069 метров.