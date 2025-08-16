Відео
Головна Армія В Україні створюють новий комплекс ППО — Федоров

В Україні створюють новий комплекс ППО — Федоров

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 10:15
В Україні створюють новий комплекс ППО "повітря–повітря"
ППО. Фото: Euronews

Віцепрем'єр-міністр з інновацій та технологій Михайло Федоров заявив, що українська компанія MaXon, яка є учасником оборонного кластера Brave1, створює комплекс протиповітряної оборони "повітря–повітря". Нова система здатна перехоплювати ворожі дрони та захищати великі території завдяки власній системі наведення та швидкісним перехоплювачам.

Про це Михайло Федоров написав у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Інноваційна розробка для захисту неба

Компанія MaXon працює над створенням нового комплексу ППО, що вже проходить бойові випробування на Київщині та Чернігівщині. Його ключова особливість — власна система наведення та здатність швидко реагувати на ворожі повітряні загрози.

"+1 рішення для захисту неба — учасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря–повітря"", — зазначив Михайло Федоров.

Розробку вдалося реалізувати завдяки підтримці кластера оборонних інновацій Brave1. Команда MaXon вже закрила перший інвестиційний раунд, в якому взяли участь Freedom Fund та Defender Ventures, і зараз продовжує залучення фінансування для масштабування виробництва.

"У результаті народжуються інновації, здатні змінювати хід війни", — підкреслив віцепрем'єр.

Важливою перевагою розробки є інтеграція рішень інших учасників Brave1. Такий підхід дозволяє створювати комплексні технології, які посилюють один одного та роблять українську оборонку більш стійкою до сучасних викликів.

Нагадаємо, що три компанії-виробники дронів-перехоплювачів підписали державні контракти на постачання своєї техніки для потреб української армії. 

Раніше ми також інформували, що Україна відкриває можливість для іноземних виробників зброї випробовувати свої новітні розробки безпосередньо на фронті. 

Михайло Федоров зброя ЗСУ Мінцифри ППО
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
