Главная Армия В Украине создают новый комплекс ПВО - Федоров

В Украине создают новый комплекс ПВО - Федоров

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 10:15
В Украине создают новый комплекс ПВО "воздух-воздух"
ПВО. Фото: Euronews

Вице-премьер-министр по инновациям и технологиям Михаил Федоров заявил, что украинская компания MaXon, которая является участником оборонного кластера Brave1, создает комплекс противовоздушной обороны "воздух-воздух". Новая система способна перехватывать вражеские дроны и защищать большие территории благодаря собственной системе наведения и скоростным перехватчикам.

Об этом Михаил Федоров написал в собственном Telegram-канале.

Читайте также:

Инновационная разработка для защиты неба

Компания MaXon работает над созданием нового комплекса ПВО, который уже проходит боевые испытания на Киевщине и Черниговщине. Его ключевая особенность — собственная система наведения и способность быстро реагировать на вражеские воздушные угрозы.

"+1 решение для защиты неба — участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух"", — отметил Михаил Федоров.

Разработку удалось реализовать благодаря поддержке кластера оборонных инноваций Brave1. Команда MaXon уже закрыла первый инвестиционный раунд, в котором приняли участие Freedom Fund и Defender Ventures, и сейчас продолжает привлечение финансирования для масштабирования производства.

"В результате рождаются инновации, способные менять ход войны", — подчеркнул вице-премьер.

Важным преимуществом разработки является интеграция решений других участников Brave1. Такой подход позволяет создавать комплексные технологии, которые усиливают друг друга и делают украинскую оборонку более устойчивой к современным вызовам.

Напомним, что три компании-производители дронов-перехватчиков подписали государственные контракты на поставку своей техники для нужд украинской армии.

Ранее мы также информировали, что Украина открывает возможность для иностранных производителей оружия испытывать свои новейшие разработки непосредственно на фронте.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
