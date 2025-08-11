Відео
Головна Армія Уражає цілі на понад 50 км — в Україні створили дрон із ШІ

Уражає цілі на понад 50 км — в Україні створили дрон із ШІ

Дата публікації: 11 серпня 2025 19:58
В Україні створили дрон зі штучним інтелектом
Український безпілотник зі штучним інтелектом. Фото: кадр з відео

Учасник кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 та Третя окрема штурмова бригада створили унікальний дрон зі штучним інтелектом. Цей безпілотник допомагає вражати ворожі цілі на відстані понад 50 кілометрів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у понеділок, 11 серпня, в Telegram.

В Україні створили дрон зі штучним інтелектом — характеристики

"Допомагає вражати цілі на 50+ км — учасник Brave1 та 3 Штурмова бригада створили унікальний дрон із ШІ", — повідомив очільник Мінцифри.

А також додав, що часто українські оборонні інновації народжуються безпосередньо на полі бою — з ідей військових інженерів та розробників. Так сталося з Павуком Допхіна. Історія цієї розробки почалася з R&D-лабораторій 3-ї Штурмової бригади.

Допхін — ігровий нікнейм полеглого побратима розробників. Дрон розроблений на честь нього — і вже зараз несе відплату ворогам на відстані 50+ км.

Інженери 3-ї ОШБр разом з компанією Omnitech розробили унікальний дрон, а Brave1 допоміг кодифікувати його для подальшого впровадження у війська.

Федоров зазначив, що цей дрон перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Основна роль дрона зі штучним інтелектом — надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога. Завдяки Павуку українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає.

За інформацією міністра, "Трійка" вже знищує ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі ворога за допомогою Павука Допхіна.

Нещодавно стало відомо, скільки безпілотників від початку 2025 року окупанти випустили по Україні.

Раніше авіаційний експерт відповів, чи зможе Росія повністю перейти на реактивні безпілотники.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
