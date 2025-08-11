Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Поражает цели на более 50 км — в Украине создали дрон с ИИ

Поражает цели на более 50 км — в Украине создали дрон с ИИ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 19:58
В Украине создали дрон с искусственным интеллектом
Украинский беспилотник с искусственным интеллектом. Фото: кадр из видео

Участник кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 и Третья отдельная штурмовая бригада создали уникальный дрон с искусственным интеллектом. Этот беспилотник помогает поражать вражеские цели на расстоянии более 50 километров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 11 августа, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

В Украине создали дрон с ИИ — характеристики

"Помогает поражать цели на 50+ км — участник Brave1 и 3 Штурмовая бригада создали уникальный дрон с ИИ", — сообщил глава Минцифры.

А также добавил, что часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя — из идей военных инженеров и разработчиков. Так произошло с Пауком Допхина. История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3-й Штурмовой бригады.

Допхин — игровой никнейм павшего собрата разработчиков. Дрон разработан в честь него — и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км.

Инженеры 3-й ОШБр вместе с компанией Omnitech разработали уникальный дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска.

Федоров отметил, что этот дрон превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Основная роль дрона с искусственным интеллектом — надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага. Благодаря Пауку украинские дроны появляются там, где враг их не ждет.

По информации министра, "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью Паука Допхина.

Недавно стало известно, сколько беспилотников с начала 2025 года оккупанты выпустили по Украине.

Ранее авиационный эксперт ответил, сможет ли Россия полностью перейти на реактивные беспилотники.

Михаил Федоров беспилотники искусственный интеллект дроны разработка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации