В Украине создали дрон с искусственным интеллектом

Участник кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 и Третья отдельная штурмовая бригада создали уникальный дрон с искусственным интеллектом. Этот беспилотник помогает поражать вражеские цели на расстоянии более 50 километров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 11 августа, в Telegram.

В Украине создали дрон с ИИ — характеристики

"Помогает поражать цели на 50+ км — участник Brave1 и 3 Штурмовая бригада создали уникальный дрон с ИИ", — сообщил глава Минцифры.

А также добавил, что часто украинские оборонные инновации рождаются непосредственно на поле боя — из идей военных инженеров и разработчиков. Так произошло с Пауком Допхина. История этой разработки началась с R&D-лабораторий 3-й Штурмовой бригады.

Допхин — игровой никнейм павшего собрата разработчиков. Дрон разработан в честь него — и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км.

Инженеры 3-й ОШБр вместе с компанией Omnitech разработали уникальный дрон, а Brave1 помог кодифицировать его для дальнейшего внедрения в войска.

Федоров отметил, что этот дрон превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Основная роль дрона с искусственным интеллектом — надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага. Благодаря Пауку украинские дроны появляются там, где враг их не ждет.

По информации министра, "Тройка" уже уничтожает ЗРК, логистику и другие приоритетные цели врага с помощью Паука Допхина.

