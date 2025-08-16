Відео
Україна
Головна Армія Росія поширює постановочні ролики "захоплень" — ГУР

Росія поширює постановочні ролики "захоплень" — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:11
ГУР викрив фейкові «перемоги» окупантів на фронті
Російські війська. Фото: Новинарня

Російські пропагандисти поширюють постановочні відео, на яких показують "захоплення" українських населених пунктів, аби створити ілюзію успіхів на фронті. Українські воїни викрили чергову таку спробу та показали реальний стан справ у селищі Андріївка-Клевцове.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ГУР МО України.

Фейкові відео замість реальних перемог

За даними розвідки, окупанти активно використовують тактику зйомки постановочних роликів. Для цього вони направляють невеликі групи з російськими прапорами, які намагаються просочитися в населені пункти та зняти короткі сюжети нібито про "захоплення".

"Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство", – йдеться у повідомленні ГУР.

Нещодавно ворог поширив чергове відео з Андріївки-Клевцового, однак українські воїни швидко показали реальний стан речей. У кадрі — бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

"Нагадаємо, що подібну групу "прапороносців" у селі Зелений Гай нещодавно ліквідували бійці підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР", — наголосили у відомстві.

Такі факти вкотре підтверджують, що кремлівська пропаганда намагається компенсувати відсутність реальних успіхів вигаданими "перемогами". Українські сили продовжують чинити спротив і викривати брехню противника.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
