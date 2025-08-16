ГУР викрив фейкові «перемоги» окупантів на фронті

Російські війська. Фото: Новинарня

Російські пропагандисти поширюють постановочні відео, на яких показують "захоплення" українських населених пунктів, аби створити ілюзію успіхів на фронті. Українські воїни викрили чергову таку спробу та показали реальний стан справ у селищі Андріївка-Клевцове.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі ГУР МО України.

Реклама

Читайте також:

Фейкові відео замість реальних перемог

За даними розвідки, окупанти активно використовують тактику зйомки постановочних роликів. Для цього вони направляють невеликі групи з російськими прапорами, які намагаються просочитися в населені пункти та зняти короткі сюжети нібито про "захоплення".

"Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство", – йдеться у повідомленні ГУР.

Нещодавно ворог поширив чергове відео з Андріївки-Клевцового, однак українські воїни швидко показали реальний стан речей. У кадрі — бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та військові 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

"Нагадаємо, що подібну групу "прапороносців" у селі Зелений Гай нещодавно ліквідували бійці підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР", — наголосили у відомстві.

Такі факти вкотре підтверджують, що кремлівська пропаганда намагається компенсувати відсутність реальних успіхів вигаданими "перемогами". Українські сили продовжують чинити спротив і викривати брехню противника.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр з інновацій та технологій Михайло Федоров повідомив, що українська компанія MaXon, учасник оборонного кластера Brave1, працює над створенням нового комплексу протиповітряної оборони "повітря–повітря".

Раніше ми також інформували, що українські снайпери встановили новий світовий рекорд результативного пострілу. Використовуючи великокаліберну снайперську гвинтівку "Алігатор" калібру 14,5 мм, вони ліквідували двох російських окупантів із відстані чотири кілометри.