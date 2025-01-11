Россияне агитируют украинцев становиться госслужащими на оккупированных территориях

Люди и российский оккупант в Мариуполе. Фото иллюстративное: росСМИ

На временно оккупированных территориях россияне придумали новую схему, как склонить украинцев к коллаборационизму. Они агитируют их становиться государственными служащими.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Привлечение украинцев к работе на ВОТ

"Кремль выстраивает систему в которой социальный лифт работает только при условии службы на царя. Поэтому оккупанты агитируют жителей временно оккупированных территорий становиться госслужащими", — говорится в сообщении.

Захватчики запустили программу "стажер Минобразования". В ней могут принять участие выпускники фейковых университетов с ВОТ. После завершения стажировки они должны быть назначены на должности в оккупационных администрациях.

В ЦНС объясняют, что благодаря этому, россияне пытаются преодолеть кадровый дефицит и привлечь украинцев к коллаборационизму.

Напомним, жители временно оккупированного Мариуполя жалуются на отсутствие жилья. Они обратились к оккупационным властям.

Также на ВОТ заработает реестр украинцев без паспортов России. Им запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость, управлять транспортом и прочее.