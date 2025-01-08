Депортація дітей — до Росії хочуть вивезти 5 тисяч школярів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти планують вивезти з тимчасово окупованої Луганської області близько п'яти тисяч дітей до Росії. Для цього загарбники створили "програму", яка передбачає пропагандистські подорожі школярів у російські міста.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

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У ЦНС розповіли, що окупанти створили так звану програму "культурна карта 4+58", в рамках якої планують вивести в Росію п'ять тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини.

"Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста Московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в РФ", — йдеться у повідомленні.

У центрі також додали, що у 2025 році Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього створено додаткові "програми" Мінкульту РФ і підсилено ті, які працюють від початку повномасштабного вторгнення.

Окрім згаданої програми, росіяни активно множать й інші способи вивозу українських дітей, змінюючи тільки назви. Це "університетські зміни" і "оздоровчі" подорожі.

Нагадаємо, 7 січня в Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованих територіях. Йдеться про 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

В Офісі Президента повідомили, що за 2024 рік Україна змогла повернути 449 дітей, яких Росія незаконно депортувала та утримувала на тимчасово окупованих територіях.