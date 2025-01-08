Депортация детей — в Россию хотят вывезти 5 тысяч школьников

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты планируют вывезти из временно оккупированной Луганской области около пяти тысяч детей в Россию. Для этого захватчики создали "программу", которая предусматривает пропагандистские путешествия школьников в российские города.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Читайте также:

Депортация украинских детей в Россию

В ЦНС рассказали, что оккупанты создали так называемую программу "культурная карта 4+58", в рамках которой планируют вывести в Россию пять тысяч детей с временно оккупированной Луганщины.

"Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в города Московии с целью промывки мозгов маленьких украинцев и дальнейшей их русификации. Кроме этого детям предлагают продолжать обучение в РФ", — говорится в сообщении.

В центре также добавили, что в 2025 году Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого созданы дополнительные "программы" Минкульта РФ и усилены те, которые работают с начала полномасштабного вторжения.

Кроме упомянутой программы, россияне активно множат и другие способы вывоза украинских детей, меняя только названия. Это "университетские смены" и "оздоровительные" путешествия.

Напомним, 7 января в Украину удалось вернуть трех детей с временно оккупированных территориях. Речь идет о 17-летнем юноше и двух малолетних мальчиках.

В Офисе Президента сообщили, что за 2024 год Украина смогла вернуть 449 детей, которых Россия незаконно депортировала и удерживала на временно оккупированных территориях.