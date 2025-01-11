Росіяни агітують українців ставати держслужбовцями на окупованих територіях

Люди та російський окупант в Маріуполі. Фото ілюстративне: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях росіяни вигадали нову схему, як схилити українців до колабораціонізму. Вони агітують їх ставати державними службовцями.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Залучення українців до роботи на ТОТ

"Кремль вибудовує систему в якій соціальний ліфт працює лише при умові служби на царя. Тому окупанти агітують мешканців тимчасово окупованих територій ставати держслужбовцями", — йдеться у повідомленні.

Загарбники запустили програму "стажер Міносвіти". У ній можуть взяти участь випускники фейкових університетів з ТОТ. Після завершення стажування вони повинні бути призначені на посади в окупаційних адміністраціях.

У ЦНС пояснюють, що завдяки цьому, росіяни намагаються подолати кадровий дефіцит та залучити українців до колабораціонізму.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на відсутність житла. Вони звернулися до окупаційної влади.

Також на ТОТ запрацює реєстр українців без паспортів Росії. Їм заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом та інше.