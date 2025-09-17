Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 17 сентября — какие последствия

Россия массированно атаковала Днепропетровщину — фото последствий
Российские оккупанты в среду, 17 сентября, массированно атаковали Днепропетровскую область. Захватчики использовали артиллерию, дроны и КАБы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Российский обстрел Днепропетровской области
В результате вражеского обстрела беспилотниками в Днепровском районе произошли пожары. Сейчас последствия уточняются.
Кроме того, в течение дня не прекращались российские атаки на Никопольщину. Противник применял артиллерию и дроны. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Оккупанты повредили многоэтажку и семь частных домов, а также авто, инфраструктуру, супермаркет, продуктовый магазин, почту.
"По Межевской и Покровской громадах, что на Синельниковщине, противник попал беспилотниками и КАБом. Занялись два частных дома, сельскохозяйственное предприятие. Побиты автомобиль и газопровод", — рассказал Лысак.
Также ночью захватчики нанесли удар дроном по Маломихайловской громаде. Там уничтожены два частных дома, еще четыре — повреждены.
Взрывы раздавались и в Зеленодольской громаде Криворожского района. Оккупанты ударили FPV-дроном.
Напомним, 17 сентября российский дрон ударил по автозаправочной станции в Полтавской области. В результате атаки есть пострадавший.
Кроме того, оккупанты нанесли комбинированный удар по Херсонской области. Противник целями выбрал жилые дома и медицинское учреждение.
Читайте Новини.LIVE!