Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 17 сентября — какие последствия

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 17 сентября, массированно атаковали Днепропетровскую область. Захватчики использовали артиллерию, дроны и КАБы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Днепропетровской области

В результате вражеского обстрела беспилотниками в Днепровском районе произошли пожары. Сейчас последствия уточняются.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, в течение дня не прекращались российские атаки на Никопольщину. Противник применял артиллерию и дроны. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Оккупанты повредили многоэтажку и семь частных домов, а также авто, инфраструктуру, супермаркет, продуктовый магазин, почту.

Атака России на Днепропетровскую область. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Поврежденный автомобиль в результате обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"По Межевской и Покровской громадах, что на Синельниковщине, противник попал беспилотниками и КАБом. Занялись два частных дома, сельскохозяйственное предприятие. Побиты автомобиль и газопровод", — рассказал Лысак.

Также ночью захватчики нанесли удар дроном по Маломихайловской громаде. Там уничтожены два частных дома, еще четыре — повреждены.

Последствия удара РФ по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Взрывы раздавались и в Зеленодольской громаде Криворожского района. Оккупанты ударили FPV-дроном.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 17 сентября российский дрон ударил по автозаправочной станции в Полтавской области. В результате атаки есть пострадавший.

Кроме того, оккупанты нанесли комбинированный удар по Херсонской области. Противник целями выбрал жилые дома и медицинское учреждение.