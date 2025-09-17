Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия На Полтавщине российский дрон попал в АЗС — пострадал человек

На Полтавщине российский дрон попал в АЗС — пострадал человек

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 19:21
Россияне атаковали АЗС на Полтавщине
Российский дрон попал в АЗС на Полтавщине. Фото: Владимир Когут/Telegram

В среду, 17 сентября, в Полтавской области российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции (АЗС). В результате попадания один человек получил ранения.

Об этом информирует глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Удар РФ по АЗС на Полтавщині
Дрон попал в АЗС на Полтавщине. Фото: Владимир Когут/Telegram

Россияне атаковали АЗС на Полтавщине — детали

Сегодня, 17 сентября, в Полтавском районе Полтавской области зафиксировано попадание вражеского беспилотника по автозаправочной станции.

В результате попадания возник пожар. По предварительной информации, один человек травмирован.

Сейчас все соответствующие службы работают на месте удара.

Атака РФ на АЗС
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что 17 сентября вечером прогремели мощные взрывы в Днепре — россияне запустили дроны.

Также мы сообщали, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами.

АЗС обстрелы Полтавская область война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации