Российский дрон попал в АЗС на Полтавщине. Фото: Владимир Когут/Telegram

В среду, 17 сентября, в Полтавской области российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции (АЗС). В результате попадания один человек получил ранения.

Об этом информирует глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.

Дрон попал в АЗС на Полтавщине. Фото: Владимир Когут/Telegram

Россияне атаковали АЗС на Полтавщине — детали

Сегодня, 17 сентября, в Полтавском районе Полтавской области зафиксировано попадание вражеского беспилотника по автозаправочной станции.

В результате попадания возник пожар. По предварительной информации, один человек травмирован.

Сейчас все соответствующие службы работают на месте удара.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что 17 сентября вечером прогремели мощные взрывы в Днепре — россияне запустили дроны.

Также мы сообщали, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами.