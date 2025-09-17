На Полтавщине российский дрон попал в АЗС — пострадал человек
В среду, 17 сентября, в Полтавской области российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции (АЗС). В результате попадания один человек получил ранения.
Об этом информирует глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.
Россияне атаковали АЗС на Полтавщине — детали
Сегодня, 17 сентября, в Полтавском районе Полтавской области зафиксировано попадание вражеского беспилотника по автозаправочной станции.
В результате попадания возник пожар. По предварительной информации, один человек травмирован.
Сейчас все соответствующие службы работают на месте удара.
