Взрыв в Днепре 17 сентября — Россия выпустила дроны

Взрывы в Днепре раздались вечером 17 сентября. Российские войска выпустили на Украину ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Взрывы в Днепре 17 сентября

Мониторинговые каналы сообщили, что около 17:19 17 сентября в Днепре прогремели взрывы.

Накануне Воздушные силы предупреждали об ударных дронах на Днепр с южного и юго-западного направления.

Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, 17 сентября РФ била по домам и больнице в Херсонской области. В результате атаки погибший и раненые.

Кроме того, этой ночью россияне ударили по железной дороге. Из-за обесточивания ряд поездов приедут к своему конечному маршруту с опозданием.