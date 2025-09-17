Взрыв в Днепре 17 сентября — Россия выпустила дроны

В Днепре прогремели взрывы — какая угроза
Дата публикации 17 сентября 2025 17:24
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS
Взрывы в Днепре раздались вечером 17 сентября. Российские войска выпустили на Украину ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.
Взрывы в Днепре 17 сентября
Мониторинговые каналы сообщили, что около 17:19 17 сентября в Днепре прогремели взрывы.
Накануне Воздушные силы предупреждали об ударных дронах на Днепр с южного и юго-западного направления.
Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога.
Напомним, 17 сентября РФ била по домам и больнице в Херсонской области. В результате атаки погибший и раненые.
Кроме того, этой ночью россияне ударили по железной дороге. Из-за обесточивания ряд поездов приедут к своему конечному маршруту с опозданием.
