Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре прогремели взрывы — какая угроза

В Днепре прогремели взрывы — какая угроза

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:24
Взрыв в Днепре 17 сентября — Россия выпустила дроны
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Днепре раздались вечером 17 сентября. Российские войска выпустили на Украину ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Днепре 17 сентября

Мониторинговые каналы сообщили, что около 17:19 17 сентября в Днепре прогремели взрывы.

Вибух у Дніпрі 17 вересня
Скриншот мониторингового канала

Накануне Воздушные силы предупреждали об ударных дронах на Днепр с южного и юго-западного направления.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас в части областей объявлена воздушная тревога.

null
Воздушная тревога в Украине 17 сентября. Фото: скриншот

Напомним, 17 сентября РФ била по домам и больнице в Херсонской области. В результате атаки погибший и раненые.

Кроме того, этой ночью россияне ударили по железной дороге. Из-за обесточивания ряд поездов приедут к своему конечному маршруту с опозданием.

взрыв Днепр воздушная тревога война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации