Вибух у Дніпрі 17 вересня — Росія випустила дрони

У Дніпрі пролунали вибухи — яка загроза
Дата публікації: 17 вересня 2025 17:24
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS
Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 17 вересня. Російські війська випустили на Україну ударні дрони.
Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.
Вибухи у Дніпрі 17 вересня
Моніторингові канали повідомили, що близько 17:19 17 вересня у Дніпрі пролунали вибухи.
Напередодні Повітряні сили попереджали про ударні дрони на Дніпро з південного та південно-західного напрямку.
Наразі в частині областей оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, 17 вересня РФ била по будинках та лікарні на Херсонщині. Внаслідок атаки загиблий та поранені.
Крім того, цієї ночі росіяни вдарили по залізниці. Через знеструмлення низка поїздів приїдуть до свого кінцевого маршруту із запізненням.
