Головна Армія У Дніпрі пролунали вибухи — яка загроза

У Дніпрі пролунали вибухи — яка загроза

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 17:24
Вибух у Дніпрі 17 вересня — Росія випустила дрони
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 17 вересня. Російські війська випустили на Україну ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи у Дніпрі 17 вересня

Моніторингові канали повідомили, що близько 17:19 17 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. 

Вибух у Дніпрі 17 вересня
Скриншот моніторингового каналу

Напередодні Повітряні сили попереджали про ударні дрони на Дніпро з південного та південно-західного напрямку.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Наразі в частині областей оголошена повітряна тривога. 

null
Повітряна тривога в Україні 17 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 вересня РФ била по будинках та лікарні на Херсонщині. Внаслідок атаки загиблий та поранені.

Крім того, цієї ночі росіяни вдарили по залізниці. Через знеструмлення низка поїздів приїдуть до свого кінцевого маршруту із запізненням.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
