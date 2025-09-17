Вибух у Дніпрі 17 вересня — Росія випустила дрони

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері 17 вересня. Російські війська випустили на Україну ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

Вибухи у Дніпрі 17 вересня

Моніторингові канали повідомили, що близько 17:19 17 вересня у Дніпрі пролунали вибухи.

Скриншот моніторингового каналу

Напередодні Повітряні сили попереджали про ударні дрони на Дніпро з південного та південно-західного напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі в частині областей оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні 17 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 вересня РФ била по будинках та лікарні на Херсонщині. Внаслідок атаки загиблий та поранені.

Крім того, цієї ночі росіяни вдарили по залізниці. Через знеструмлення низка поїздів приїдуть до свого кінцевого маршруту із запізненням.