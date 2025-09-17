Обстріл Херсонщини 17 вересня — є поранені та руйнування

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські війська завдали комбінованого удару по Херсонській області. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися житлові будинки та медичний заклад. Є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції 17 вересня.

Обстріли Херсонщини 17 вересня

У поліції розповіли, що під ворожими обстрілами перебували деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації та БпЛА.

Так, армія РФ вдарила по Херсону, Білозерці, Кізомису, Антонівці, Інгульцю, Широкій Балці, Станіславу, Софіївці, Ромашковому, Олександрівці, Дніпровському, Садовому, Придніпровському, Новодмитрівці, Комишанах, Микільському, Бериславу, Михайлівці, Осокорівці, Новорайську.

В результаті атаки росіян пошкоджено дев'ять багатоквартирних та 17 приватних будинків, медичний заклад, адмінбудівля, ферма, чотири автомобілі, газопровід, два гаражі та господарські споруди.

Через ворожі обстріли загинув 50-річний чоловік у "Шуменському" мікрорайоні Херсона. Ще 13 людей віком від 27 до 82 років отримали поранення різного ступеня важкості в різних населених пунктах області.

За даними поліції, загалом упродовж минулої доби надійшло 387 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Так, відкрито 24 провадження про воєнні злочини РФ.

Зараз на місцях російських атак працюють рятувальні служби, а правоохоронці документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня росіяни вдарили по залізниці. Через знеструмлення низка поїздів приїдуть до свого кінцевого маршруту із запізненням.

Крім того, цієї ночі окупанти атакували Черкаську область дронами. Внаслідок обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури.