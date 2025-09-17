Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
РФ била по будинках та лікарні на Херсонщині — є жертви

РФ била по будинках та лікарні на Херсонщині — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:29
Обстріл Херсонщини 17 вересня — є поранені та руйнування
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські війська завдали комбінованого удару по Херсонській області. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися житлові будинки та медичний заклад. Є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції 17 вересня. 

Читайте також:

Обстріли Херсонщини 17 вересня

У поліції розповіли, що під ворожими обстрілами перебували деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації та БпЛА. 

Так, армія РФ вдарила по Херсону, Білозерці, Кізомису, Антонівці, Інгульцю, Широкій Балці, Станіславу, Софіївці, Ромашковому, Олександрівці, Дніпровському, Садовому, Придніпровському, Новодмитрівці, Комишанах, Микільському, Бериславу, Михайлівці, Осокорівці, Новорайську.

Обстріл Херсонської області 17 вересня
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police
Удар по Херсонській області 17 вересня
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/UA_National_Police

В результаті атаки росіян пошкоджено дев'ять багатоквартирних та 17 приватних будинків, медичний заклад, адмінбудівля, ферма, чотири автомобілі, газопровід, два гаражі та господарські споруди. 

Через ворожі обстріли загинув 50-річний чоловік у "Шуменському" мікрорайоні Херсона. Ще 13 людей віком від 27 до 82 років отримали поранення різного ступеня важкості в різних населених пунктах області.

За даними поліції, загалом упродовж минулої доби надійшло 387 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Так, відкрито 24 провадження про воєнні злочини РФ.

Зараз на місцях російських атак працюють рятувальні служби, а правоохоронці документують наслідки обстрілів. 

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня росіяни вдарили по залізниці. Через знеструмлення низка поїздів приїдуть до свого кінцевого маршруту із запізненням.

Крім того, цієї ночі окупанти атакували Черкаську область дронами. Внаслідок обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури.

обстріли Херсонська область війна в Україні Росія загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
