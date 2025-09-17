Обстрел Херсонщины 17 сентября — есть раненые и разрушения

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские войска нанесли комбинированный удар по Херсонской области. Под вражеским огнем, в частности, оказались жилые дома и медицинское учреждение. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Национальной полиции 17 сентября.

Обстрелы Херсонщины 17 сентября

В полиции рассказали, что под вражескими обстрелами находились деоккупированные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, авиации и БпЛА.

Так, армия РФ ударила по Херсону, Белозерке, Кизомису, Антоновке, Ингульцу, Широкой Балке, Станиславу, Софиевке, Ромашковому, Александровке, Днепровскому, Садовому, Приднепровскому, Новодмитровке, Камышанам, Никольскому, Бериславу, Михайловке, Осокоровке, Новорайску.

В результате атаки россиян повреждены девять многоквартирных и 17 частных домов, медицинское учреждение, админздание, ферма, четыре автомобиля, газопровод, два гаража и хозяйственные постройки.

Из-за вражеских обстрелов погиб 50-летний мужчина в "Шуменском" микрорайоне Херсона. Еще 13 человек в возрасте от 27 до 82 лет получили ранения различной степени тяжести в разных населенных пунктах области.

По данным полиции, всего за прошедшие сутки поступило 387 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Так, открыто 24 производства о военных преступлениях РФ.

Сейчас на местах российских атак работают спасательные службы, а правоохранители документируют последствия обстрелов.

Напомним, в ночь на 17 сентября россияне ударили по железной дороге. Из-за обесточивания ряд поездов приедут к своему конечному маршруту с опозданием.

Кроме того, этой ночью оккупанты атаковали Черкасскую область дронами. В результате обстрела есть повреждения критической инфраструктуры.