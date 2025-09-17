Російський дрон влучив в АЗС на Полтавщині. Фото: Володимир Когут/Telegram

У середу, 17 вересня, у Полтавській області російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції (АЗС). Внаслідок влучання одна людина зазнала поранень.

Про це інформує очільник Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

Росіяни атакували АЗС на Полтавщині — деталі

Сьогодні, 17 вересня, у Полтавському районі Полтавської області зафіксовано влучання ворожого безпілотника по автозаправній станції.

Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина травмована.

Наразі усі відповідні служби працюють на місці удару.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

