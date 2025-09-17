Відео
Головна Армія На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС — постраждала людина

На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС — постраждала людина

Ua en ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 19:21
Росіяни атакували АЗС на Полтавщині
Російський дрон влучив в АЗС на Полтавщині. Фото: Володимир Когут/Telegram

У середу, 17 вересня, у Полтавській області російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції (АЗС). Внаслідок влучання одна людина зазнала поранень.

Про це інформує очільник Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

Читайте також:
Удар РФ по АЗС на Полтавщині
Дрон влучив в АЗС на Полтавщині. Фото: Володимир Когут/Telegram

Росіяни атакували АЗС на Полтавщині — деталі

Сьогодні, 17 вересня, у Полтавському районі Полтавської області зафіксовано влучання ворожого безпілотника по автозаправній станції.

Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина травмована.

Наразі усі відповідні служби працюють на місці удару.

Атака РФ на АЗС
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що 17 вересня ввечері пролунали потужні вибухи у Дніпрі — росіяни запустили дрони.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 17 вересня російські окупанти атакували Черкаську область дронами.

АЗС обстріли Полтавська область війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
