На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС — постраждала людина
У середу, 17 вересня, у Полтавській області російський безпілотник завдав удару по автозаправній станції (АЗС). Внаслідок влучання одна людина зазнала поранень.
Про це інформує очільник Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.
Росіяни атакували АЗС на Полтавщині — деталі
Сьогодні, 17 вересня, у Полтавському районі Полтавської області зафіксовано влучання ворожого безпілотника по автозаправній станції.
Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина травмована.
Наразі усі відповідні служби працюють на місці удару.
Нагадаємо, що 17 вересня ввечері пролунали потужні вибухи у Дніпрі — росіяни запустили дрони.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 17 вересня російські окупанти атакували Черкаську область дронами.
