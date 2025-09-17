Окупанти обстріляли Дніпропетровщину 17 вересня — які наслідки

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у середу, 17 вересня, масовано атакували Дніпропетровську область. Загарбники використовували артилерію, дрони та КАБи.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Російський обстріл Дніпропетровської області

Внаслідок ворожого обстрілу безпілотниками в Дніпровському районі сталися пожежі. Наразі наслідки уточнюються.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, протягом дня не припинялися російські атаки на Нікопольщину. Противник застосовував артилерію та дрони. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків, а також авто, інфраструктуру, супермаркет, продуктовий магазин, пошту.

Атака Росії на Дніпропетровську область. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"По Межівській і Покровській громадах, що на Синельниківщині, противник влучив безпілотниками та КАБом. Зайнялися два приватні оселі, сільськогосподарське підприємство. Побиті автівка і газогін", — розповів Лисак.

Також вночі загарбники завдали удару дроном по Маломихайлівській громаді. Там знищено два приватні будинки, ще чотири — пошкоджено.

Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вибухи лунали й у Зеленодольській громаді Криворізького району. Окупанти вдарили FPV-дроном.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 вересня російський дрон вдарив по автозаправній станції у Полтавській області. Внаслідок атаки є постраждалий.

Крім того, окупанти завдали комбінованого удару по Херсонській області. Противник цілями обрав житлові будинки та медичний заклад.