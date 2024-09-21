Обстрел Украины 21 сентября — результаты работы Воздушных сил ВСУ

Работа мобильной огневой группы ПС ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 сентября русские войска атаковали Украину с применением 25 воздушных средств. Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались, что удалось уничтожить.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в субботу, 21 сентября.

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Российские войска атаковали Днепропетровскую область четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и KN-23, запущенными с оккупированного полуострова Крым и Ростовской области. Также враг выпустил пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области.

Кроме того, оккупанты применили 16 ударных беспилотников типа Shahed из Приморско-Ахтарска и Курска.

Что удалось уничтожить ПС ВСУ

Войскам Воздушных сил ВСУ удалось уничтожить пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. В результате противодействия РЭБ пять вражеских беспилотников локационно потеряны.

Украинские защитники отражали воздушную атаку врага в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Отчет ВС ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Напомним, Россия выпустила ракету по жилищному сектору города Кривой Рог 21 сентября. В результате атаки погибшие и раненые, среди которых есть дети. Впоследствии в Днепропетровской ОВА показали фото последствий российского удара по Кривому Рогу.