Обстріл України 21 вересня — результати роботи Повітряних сил ЗСУ

Росія атакувала Україну вночі ракетами та безпілотниками — які успіхи в ПС ЗСУ
В ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну із застосуванням 25 повітряних засобів. Повітряні сили Збройних сил України прозвітували, що вдалося знищити.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ в суботу, 21 вересня.
Чим та звідки атакувала Росія Україну 21 вересня
Російські війська атакували Дніпропетровську область чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та KN-23, які запустили з окупованого півострова Крим та Ростовської області. Також ворог випустив п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області.
Крім того, окупанти застосували 16 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курська.
Що вдалося знищити ПС ЗСУ
Військам Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Внаслідок протидії РЕБ, п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачені.
Українські захисники відбивали повітряну атаку ворога у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, Росія випустила ракету по житловому сектору міста Кривий Ріг 21 вересня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, серед яких є діти. Згодом в Дніпропетровській ОВА показали фото наслідків російського удару по Кривому Розі.
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