Обстріл України 21 вересня — результати роботи Повітряних сил ЗСУ

Робота мобільної вогневої групи ПС ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну із застосуванням 25 повітряних засобів. Повітряні сили Збройних сил України прозвітували, що вдалося знищити.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ в суботу, 21 вересня.

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Російські війська атакували Дніпропетровську область чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та KN-23, які запустили з окупованого півострова Крим та Ростовської області. Також ворог випустив п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Крім того, окупанти застосували 16 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курська.

Що вдалося знищити ПС ЗСУ

Військам Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Внаслідок протидії РЕБ, п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачені.

Українські захисники відбивали повітряну атаку ворога у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.



Звіт ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, Росія випустила ракету по житловому сектору міста Кривий Ріг 21 вересня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, серед яких є діти. Згодом в Дніпропетровській ОВА показали фото наслідків російського удару по Кривому Розі.