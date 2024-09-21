На Дніпропетровщині вночі 21 вересня лунали вибухи — через російські атаки загинули троє людей

Рятувальник на місці влучання. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники продовжують здійснювати обстріли Дніпропетровської області. Протягом минулої доби через атаки загинули троє людей та ще четверо — поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Так, у Кривому Розі внаслідок російського удару троє людей загинули та троє поранені. Відомо про загоряння двох приватних будинків, пожежі вже загасили.

Там пошкоджено понад два десятки будинків й два — зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

У Дніпрі за уточненою інформацією пошкоджений також шестиповерховий навчальний корпус — там вибиті вікна. Також понівечені три багатоповерхівки та 72 автомобілі.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА 1 / 10

У Нікопольському районі ворог атакував населені пункти з вечора: запускав безпілотники та бив з артилерії. Внаслідок цього постраждали Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Там поранена 38-річна жінка, вона перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджено чотири будинки, АЗС та загорівся склад приватного підприємства.

Крім того, вигоріло 20 тон соняшника, знищено навантажувач та пошкоджені автівки.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, вчора увечері у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Моніторингові канали попереджали про рух авіаційної ракети у напрямку міста.

Також ми писали, що російські війська атакували Кам'янський район — там сталося влучання по підприємству, є загиблі та постраждалі.