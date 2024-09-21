На Днепропетровщине ночью 21 сентября раздавались взрывы — из-за российских атак погибли три человека

Спасатель на месте попадания. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики продолжают осуществлять обстрелы Днепропетровской области. За прошедшие сутки из-за атак погибли три человека и еще четверо ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Так, в Кривом Роге в результате российского удара три человека погибли и трое ранены. Известно о возгорании двух частных домов, пожары уже потушили.

Там повреждено более двух десятков домов и два разрушены. Изуродованные школа, гараж и авто.

В Днепре по уточненной информации поврежден также шестиэтажный учебный корпус — там выбиты окна. Также изуродованы три многоэтажки и 72 автомобиля.

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА 1/10 ​ 10

В Никопольском районе враг атаковал населенные пункты с вечера: запускал беспилотники и избивал из артиллерии. В результате пострадали Никополь, Покровская и Мировская громады.

Там ранена 38-летняя женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены четыре дома, АЗС и загорелся склад частного предприятия.

Кроме того, выгорело 20 тонн подсолнечника, уничтожены погрузчик и повреждены автомобили.

Скриншот поста Лысака

Напомним, вчера вечером в пригороде Днепра раздались взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали о движении авиационной ракеты в направлении города.

Также мы писали, что российские войска атаковали Каменский район — там произошло попадание по предприятию, есть погибшие и пострадавшие.