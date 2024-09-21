Росія атакувала Кривий Ріг 21 вересня — наслідки ракетного удару

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Російські війська вдарили ракетою по житловому сектору міста Кривий Ріг 21 вересня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Під завалами можуть бути люди

Росіяни влучили ракетою по житловому сектору у Кривому Розі. Відомо про трьох загиблих та трьох поранених, серед яких є діти. Олександр Вілкул заявив, що під завалами можуть бути люди.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак опублікував подробиці про жертв. Внаслідок російського удару у Кривому Розі загинув 12-річний хлопчик та двоє жінок 75 і 79 років.

Поранення отримав17-річний хлопець та чоловіки 31 та 50 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

У соцмережах з'явилися фото з пожежею, яка виникла на місці обстрілу.

Пожежа у Кривому Розі. Фото: соцмережі



Наразі на місці працюють рятувальники, працівники комунальних підприємств та медики. У місті розгорнули міський штаб допомоги за адресою: Миколаївське шосе 18, СШ 123.

Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 вересня росіяни атакували у Дніпрі освітній центр. Також вночі лунали вибухи у Сумах.