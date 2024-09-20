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Росіяни вдарили по освітньому центру у Дніпрі — постраждав молодий хлопець

20 вересня 2024 21:54
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Удар по Дніпру 20 вересня — є постраждалі
Рятувальник говорить в рацію. Ілюстративне фото: ДСНС України
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Увечері 20 вересня російські війська атакували місто Дніпро. Внаслідок обстрілів частково зруйновано будівлю освітнього центру,  19-річний хлопець отримав травми. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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Удар по Дніпру 20 вересня

Ввечері 20 вересня російські війська атакували місто Дніпро. Повідомляється, що у населеному пункті частково зруйновано будівлю освітнього центру.

Атака на Дніпро
Допис Лисака. Фото: скриншот

Голова Дніпропетровської ОВА заявив про те, що внаслідок ворожого удару по Дніпру постраждав 19-річний хлопець.

"У нього множинні садна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу", — написав Лисак.

Удар по Дніпру 20 вересня
Допис голови ОВА. Фото: скриншот

Наразі також відомо про потрощені 11 автомобілі у результаті російського обстрілу.

Нагадаємо, російські окупанти також атакували Харків. За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.

У ніч проти 20 вересня росіяни випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.

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