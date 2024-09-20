Удар по Дніпру 20 вересня — є постраждалі

Росіяни вдарили по освітньому центру у Дніпрі — постраждав молодий хлопець
Увечері 20 вересня російські війська атакували місто Дніпро. Внаслідок обстрілів частково зруйновано будівлю освітнього центру, 19-річний хлопець отримав травми.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.
Удар по Дніпру 20 вересня
Ввечері 20 вересня російські війська атакували місто Дніпро. Повідомляється, що у населеному пункті частково зруйновано будівлю освітнього центру.
Голова Дніпропетровської ОВА заявив про те, що внаслідок ворожого удару по Дніпру постраждав 19-річний хлопець.
"У нього множинні садна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу", — написав Лисак.
Наразі також відомо про потрощені 11 автомобілі у результаті російського обстрілу.
Нагадаємо, російські окупанти також атакували Харків. За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основʼянському районах.
У ніч проти 20 вересня росіяни випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російські повітряні цілі.
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