Удар по Днепру 20 сентября — есть пострадавшие

Спасатель говорит в рацию. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Вечером 20 сентября российские войска атаковали город Днепр. В результате обстрелов частично разрушено здание образовательного центра, 19-летний парень получил травмы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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Удар по Днепру 20 сентября

Вечером 20 сентября русские войска атаковали город Днепр. Сообщается, что в населенном пункте частично разрушено здание образовательного центра.

Сообщение Лысака. Фото: скриншот

Глава Днепропетровской ОВА заявил о том, что в результате вражеского удара по Днепру пострадал 19-летний парень.

"У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь", — написал Лысак.

Сообщение главы ОВА. Фото: скриншот

В настоящее время также известно о разбитых 11 автомобилях в результате российских обстрелов.

Напомним, российские оккупанты также атаковали Харьков. По предварительным данным, попадания в Слободском и Основянском районах.

В ночь на 20 сентября россияне выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российские воздушные цели.