Удар по Днепру 20 сентября — есть пострадавшие

Россияне ударили по образовательному центру в Днепре — пострадал молодой парень
Вечером 20 сентября российские войска атаковали город Днепр. В результате обстрелов частично разрушено здание образовательного центра, 19-летний парень получил травмы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 20 сентября.
Удар по Днепру 20 сентября
Вечером 20 сентября русские войска атаковали город Днепр. Сообщается, что в населенном пункте частично разрушено здание образовательного центра.
Глава Днепропетровской ОВА заявил о том, что в результате вражеского удара по Днепру пострадал 19-летний парень.
"У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь", — написал Лысак.
В настоящее время также известно о разбитых 11 автомобилях в результате российских обстрелов.
Напомним, российские оккупанты также атаковали Харьков. По предварительным данным, попадания в Слободском и Основянском районах.
В ночь на 20 сентября россияне выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российские воздушные цели.
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