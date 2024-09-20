В Сумах прогримів вибух
20 вересня 2024 22:32
Дим у небі після вибухів. Ілюстративне фото: pravda.com.ua
В Сумах у п'ятницю, 20 вересня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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О 20:16 в Сумській області оголосили повітряну тривогу.
О 22:15 Повітряні сили України повідомили про загрозу балістики з півночі.
О 22:18 в Сумах пролунав вибух.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 10 вересня у Солом'янському районі Києва на території футбольного майданчика вибухнула страйкбольна граната. Зазначається, що на ньому гралися діти.
Згодом стало відомо, що гранату кинув 16-річний юнак. Він пояснив, що хотів пожартувати і налякати присутніх.
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