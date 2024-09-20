В Сумах прогримів вибух

Дим у небі після вибухів. Ілюстративне фото: pravda.com.ua

В Сумах у п'ятницю, 20 вересня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Сумах 18 вересня

О 20:16 в Сумській області оголосили повітряну тривогу.

О 22:15 Повітряні сили України повідомили про загрозу балістики з півночі.

Скриншот допису Повітряних сил ЗС

О 22:18 в Сумах пролунав вибух.

Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 10 вересня у Солом'янському районі Києва на території футбольного майданчика вибухнула страйкбольна граната. Зазначається, що на ньому гралися діти.

Згодом стало відомо, що гранату кинув 16-річний юнак. Він пояснив, що хотів пожартувати і налякати присутніх.