В Сумах прогремел взрыв
20 сентября 2024 22:32
Дым в небе после взрывов. Иллюстративное фото: pravda.com.ua
В Сумах в пятницу, 20 сентября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
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В 20:16 в Сумской области объявили воздушную тревогу.
В 22:15 Воздушные силы Украины сообщили об угрозе баллистики с севера.
В 22:18 в Сумах раздался взрыв.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, 10 сентября в Соломенском районе Киева на территории футбольной площадки взорвалась страйкбольная граната. Отмечается, что на нем играли дети.
Впоследствии стало известно, что гранату бросил 16-летний юноша. Он объяснил, что хотел пошутить и испугать собравшихся.
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