В Сумах прогремел взрыв

Дым в небе после взрывов. Иллюстративное фото: pravda.com.ua

В Сумах в пятницу, 20 сентября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В 20:16 в Сумской области объявили воздушную тревогу.

В 22:15 Воздушные силы Украины сообщили об угрозе баллистики с севера.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВС

В 22:18 в Сумах раздался взрыв.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 10 сентября в Соломенском районе Киева на территории футбольной площадки взорвалась страйкбольная граната. Отмечается, что на нем играли дети.

Впоследствии стало известно, что гранату бросил 16-летний юноша. Он объяснил, что хотел пошутить и испугать собравшихся.