У Дніпрі прогриміли вибухи — що відомо

У Дніпрі пролунали потужні вибухи
20 вересня 2024 20:25
Вибух. Ілюстративне фото: Flickr
В Дніпрі у п'ятницю, 21 вересня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Читайте також:
Вибухи в Дніпро 21 вересня
О 20:15 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.
О 20:18 Повітряні сили України повідомили про ракету на Дніпро.
О 20:19 в Дніпрі пролунав вибух.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 10 вересня у Солом'янському районі Києва на території футбольного майданчика вибухнула страйкбольна граната. Зазначається, що на ньому гралися діти.
Згодом стало відомо, що гранату кинув 16-річний юнак. Він пояснив, що хотів пожартувати і налякати присутніх.
Читайте Новини.LIVE!