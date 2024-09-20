У Дніпрі прогриміли вибухи — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: Flickr

В Дніпрі у п'ятницю, 21 вересня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Дніпро 21 вересня

О 20:15 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

О 20:18 Повітряні сили України повідомили про ракету на Дніпро.



Скриншот допису Повітряних сил ЗС

О 20:19 в Дніпрі пролунав вибух.

Допис про вибухи у Дніпро. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 10 вересня у Солом'янському районі Києва на території футбольного майданчика вибухнула страйкбольна граната. Зазначається, що на ньому гралися діти.

Згодом стало відомо, що гранату кинув 16-річний юнак. Він пояснив, що хотів пожартувати і налякати присутніх.