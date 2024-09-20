В Днепре прогремели взрывы - что известно

Дым в небе после взрывов. Иллюстративное фото: Flickr

В Днепре в пятницу, 21 сентября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Днепре 21 сентября

В 20:15 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

В 20:18 Воздушные силы Украины сообщили о ракете на Днепр.



Скриншот сообщения Воздушных сил ВС

В 20:19 в Днепре раздался взрыв.

Сообщение о взрывах в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 10 сентября в Соломенском районе Киева на территории футбольной площадки взорвалась страйкбольная граната. Отмечается, что на ней играли дети.

Впоследствии стало известно, что гранату бросил 16-летний юноша. Он объяснил, что хотел пошутить и испугать собравшихся.