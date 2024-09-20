В Днепре прогремели взрывы - что известно

В Днепре прогремели мощные взрывы
20 сентября 2024 20:25
Дым в небе после взрывов. Иллюстративное фото: Flickr
В Днепре в пятницу, 21 сентября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Взрывы в Днепре 21 сентября
В 20:15 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
В 20:18 Воздушные силы Украины сообщили о ракете на Днепр.
В 20:19 в Днепре раздался взрыв.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, 10 сентября в Соломенском районе Киева на территории футбольной площадки взорвалась страйкбольная граната. Отмечается, что на ней играли дети.
Впоследствии стало известно, что гранату бросил 16-летний юноша. Он объяснил, что хотел пошутить и испугать собравшихся.
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