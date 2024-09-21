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Россияне ударили ракетой по жилому кварталу в Кривом Роге — есть жертвы

21 сентября 2024 07:24
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала Кривой Рог 21 сентября — последствия ракетного удара
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога 21 сентября. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Под завалами могут быть люди

Россияне попали ракетой по жилому сектору в Кривом Роге. Известно о трех погибших и троих раненых, среди которых есть дети. Александр Вилкул заявил, что под завалами могут находиться люди.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опубликовал подробности о жертвах. В результате российского удара в Кривом Роге погиб 12-летний мальчик и две женщины 75 и 79 лет.

Ранения получил 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кривой Рог обстрел
Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

В соцсетях появились фото с пожаром, возникшим на месте обстрела.

Кривой Рог
Пожар в Кривом Роге. Фото: соцсети


В настоящее время на месте работают спасатели, работники коммунальных предприятий и медики. В городе развернули городской штаб помощи по адресу Николаевское шоссе 18, СШ 123.

Кривой Рог
Сообщения Александра Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 20 сентября, россияне атаковали в Днепре образовательный центр. Также ночью раздавались взрывы в Сумах.

Кривой Рог пожар взрыв обстрелы жертвы

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