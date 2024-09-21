Через обстріл Кривого Рогу 21 вересня загинули три людини

Рятувальники на місці атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули троє людей та четверо поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 21 вересня.

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"Кривий Ріг після нічної атаки ворога. Потрощені звичайні приватні будинки. Та головне, не повернеш людей...Черговий злочин Росії", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Скриншот допису Лисака

Відомо, що внаслідок російського удару троє людей загинули та троє поранені.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі через обстріл загорілися два приватні будинки, пошкоджено понад два десятки й два — зруйновані. Понівечені школа, гараж та авто.

Крім того, у соцмережах з'явилися фото з пожежею, яка виникла на місці обстрілу у Кривому Розі.