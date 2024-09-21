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Атака на Кривой Рог — в ОВА обнародовали фото последствий

21 сентября 2024 09:15
Евгения Брюховецкая - редактор
Из-за обстрела Кривого Рога 21 сентября погибли три человека
Спасатели на месте атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки погибли три человека и четверо ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Атака на Кривой Рог

"Кривой Рог после ночной атаки врага. Разбиты обычные частные дома. Но главное, не вернешь людей... Очередное преступление России", — говорится в сообщении.

В Кривом Роге погибли три человека из-за атаки России
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
Россия ударила по Кривому Рогу: известно о трех погибших
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
В Кривом Роге на Днепропетровщине изуродованы дома из-за атаки
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
Россия атаковала Кривой Рог, в результате чего в городе погибли три человека
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
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Скриншот поста Лысака

Известно, что в результате российского удара три человека погибли и трое ранены.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге из-за обстрела загорелись два частных дома, повреждено более двух десятков и два — разрушены. Изуродованные школа, гараж и авто.

Кроме того, в соцсетях появились фото с пожаром, который возник на месте обстрела в Кривом Роге.

Кривой Рог Днепропетровская область оккупанты война в Украине атака

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