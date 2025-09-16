РФ 16 сентября массированно атаковала окрестности Сум — в ГСЧС показали последствия

Спасатель ликвидирует последствия обстрела Сум. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 16 сентября, массированно атаковали окрестности города Сумы. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Обстрел окрестностей Сум 16 сентября

В окрестностях города зафиксировано по меньшей мере пять ударов российских беспилотников. Спасатели прибыли на место обстрела и провели обследование.

Спасатель на Сумщине. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью все очаги горения, в частности, в нежилом здании, удалось ликвидировать", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября оккупанты ударили по гражданскому автомобилю в Запорожской области. В результате атаки есть раненые.

Кроме того, на ночной обстрел нескольких городов Украины отреагировал Президент Владимир Зеленский. По его словам, важно, чтобы мир реагировал на каждый удар.