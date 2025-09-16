Видео
Россия атаковала окрестности Сум — в ГСЧС показали последствия

Россия атаковала окрестности Сум — в ГСЧС показали последствия

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 20:05
РФ 16 сентября массированно атаковала окрестности Сум — в ГСЧС показали последствия
Спасатель ликвидирует последствия обстрела Сум. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 16 сентября, массированно атаковали окрестности города Сумы. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Обстрел окрестностей Сум 16 сентября

В окрестностях города зафиксировано по меньшей мере пять ударов российских беспилотников. Спасатели прибыли на место обстрела и провели обследование.

Наслідки російського обстрілу Сум 16 вересня
Спасатель на Сумщине. Фото: ГСЧС
Обстріл околиць Сум 16 вересня
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью все очаги горения, в частности, в нежилом здании, удалось ликвидировать", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября оккупанты ударили по гражданскому автомобилю в Запорожской области. В результате атаки есть раненые.

Кроме того, на ночной обстрел нескольких городов Украины отреагировал Президент Владимир Зеленский. По его словам, важно, чтобы мир реагировал на каждый удар.

война ГСЧС Сумы Сумская область обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
