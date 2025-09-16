РФ 16 вересня масовано атакувала околиці Сум — у ДСНС показали наслідки

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу Сум. Фото: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 16 вересня, масовано атакували околиці міста Суми. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл околиць Сум 16 вересня

На околицях міста зафіксовано щонайменше пʼять ударів російських безпілотників. Рятувальники прибули на місце обстрілу та провели обстеження.

Рятувальник на Сумщині. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

"Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння, зокрема, в нежитловій будівлі, вдалося ліквідувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня окупанти вдарили по цивільному автомобілю у Запорізькій області. Внаслідок атаки є поранені.

Крім того, на нічний обстріл декількох міст України відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, важливо, щоб світ реагував на кожен удар.