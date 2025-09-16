Відео
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Головна Армія Росія атакувала околиці Сум — у ДСНС показали наслідки

Росія атакувала околиці Сум — у ДСНС показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:05
РФ 16 вересня масовано атакувала околиці Сум — у ДСНС показали наслідки
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу Сум. Фото: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 16 вересня, масовано атакували околиці міста Суми. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Обстріл околиць Сум 16 вересня

На околицях міста зафіксовано щонайменше пʼять ударів російських безпілотників. Рятувальники прибули на місце обстрілу та провели обстеження.

Наслідки російського обстрілу Сум 16 вересня
Рятувальник на Сумщині. Фото: ДСНС
Обстріл околиць Сум 16 вересня
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

"Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння, зокрема, в нежитловій будівлі, вдалося ліквідувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня окупанти вдарили по цивільному автомобілю у Запорізькій області. Внаслідок атаки є поранені.

Крім того, на нічний обстріл декількох міст України відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, важливо, щоб світ реагував на кожен удар.

війна ДСНС Суми Сумська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
