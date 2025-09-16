Відео
Головна Армія РФ атакувала цивільну автівку на Запоріжжі — є поранені

РФ атакувала цивільну автівку на Запоріжжі — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:31
На Запоріжжі росіяни атакували дроном цивільний автомобіль
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 16 вересня, російські окупанти безпілотником завдали удару по цивільному автомобілю у Зпорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу — двоє чоловіків зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

На Запоріжжі росіяни атакували цивільну автівку — деталі

Сьогодні, 16 вересня, російські окупанти дроном завдали удару по цивільному автомобілі у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу двоє чоловіків поранені.

За інформацією очільника ОВА, машина рухалася по автодорозі неподалік села Таврійське, коли ворог ударив по ній FPV-дроном. Водій та пасажир отримали поранення. Їм надана уся необхідна допомога.

"Двоє чоловіків поранені — росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Запорізькому районі", — повідомив Федоров.

Атака РФ на Запорізьку область
Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 16 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя — є поранені та руйнування.

Загалом цієї ночі, 16 вересня, російські армійці атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
