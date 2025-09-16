РФ атакувала Запоріжжя в ніч на 16 вересня - скільки людей постраждало

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару у Запоріжжі загинула людина, ще 13 постраждали, серед них дві дитини. Атака відбулася у ніч проти 16 вересня.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій (ДСНС) та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 16 вересня.

Наслідки атаки

"Виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м", — йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих уточнюється.

Працівники ДСНС ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Загалом внаслідок атаки на Запоріжжя та Пологівський район, за даними Федорова, постраждали 14 людей, ще двоє — загинули.

Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок пожежі постраждали авто. Фото: ДСНС

"Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Балабиному, Григорівці, Гуляйполю, Червоному та Успенівці", — йдеться в повідомленні.

Також 329 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Богданівку, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Новопавлівку, Червоне та Преображенку.

Із РСЗВ було завдано 17 обстрілів по території Запоріжжя, Кушугума, Гуляйполя та Новоданилівки.

Ще 183 артилерійських удари було нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Пожежа, що виникла після атаки РФ. Фото: ДСНС

"Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель", — додав Федоров.

Нагадаємо, 15 вересня окупанти влучили в територію садового товариства у Запоріжжі.

А 14 вересня російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному мікроавтобусу.