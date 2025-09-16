Відео
Головна Армія Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару

Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 01:51
Одна людина загинула та семеро постраждали в результаті атаки РФ на Запоріжжя
ДСНС Запоріжжі на місці пожежі після атаки російських окупантів. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі тривають дії за надання допомоги постраждалим після атаки РФ, що сталась пізно ввечері 15 вересня. На цей момент вже відомо про одного загиблого.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Які наслідки атаки окупантів РФ на місто

Згідно з його інформацією, окрім одного загиблого ще семеро людей отримали поранення. В тому числі постраждала дитина. 

Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару - фото 1
Пошкоджений будинок у Запоріжжі після атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

На місцях влучань працюють бригади швидкої. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару - фото 2
Результат атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Також Федоров повідомив, що через атаку росіян у місті понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. В одному з районів міста ворожий удар спричинив загорання. 

Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару - фото 3
Машина в полум'ї після атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Очільник Запорізької ОВА подякував рятувальникам та медикам, поліціянтам та комунальникам за героїчну працю в умовах війни під обстрілами російських окупантів. 

Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару - фото 4
Рятувальники ДСНС на місці пожежі після атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Ми вже повідомляли, що в ніч на 15 вересня армія завдала удару по Запоріжжю та його околицях. Внаслідок атаки зафіксовано численні руйнування, є загиблий та поранені. 

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та область. Нещодавно внаслідок нальоту російських дронів на місто загорівся приватний будинок

Запоріжжя Запорізька область війна в Україні атака балістична атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
