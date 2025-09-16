Один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки РФ на Запорожье

Атака РФ унесла жизнь жителя Запорожья — какие последствия удара
В Запорожье продолжаются действия по оказанию помощи пострадавшим после атаки РФ, которая произошла поздно вечером 15 сентября. На данный момент уже известно об одном погибшем.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Какие последствия атаки оккупантов РФ на город
Согласно его информации, кроме одного погибшего еще семь человек получили ранения. В том числе пострадал ребенок.
На местах попаданий работают бригады скорой помощи. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Также Федоров сообщил, что из-за атаки россиян в городе изуродованы машины, выбиты окна и повреждены фасады. В одном из районов города вражеский удар вызвал возгорание.
Мы уже сообщали, что в ночь на 15 сентября армия нанесла удар по Запорожью и его окрестностям. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и раненые.
Напомним, Россия регулярно обстреливает Запорожье и область. Недавно в результате налета российских дронов на город загорелся частный дом.
