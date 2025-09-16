Видео
Главная Армия Атака РФ унесла жизнь жителя Запорожья — какие последствия удара

Атака РФ унесла жизнь жителя Запорожья — какие последствия удара

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 01:51
Один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки РФ на Запорожье
Возгорание машины в Запорожье после атаки российских оккупантов. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье продолжаются действия по оказанию помощи пострадавшим после атаки РФ, которая произошла поздно вечером 15 сентября. На данный момент уже известно об одном погибшем.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Какие последствия атаки оккупантов РФ на город

Согласно его информации, кроме одного погибшего еще семь человек получили ранения. В том числе пострадал ребенок.

Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару - фото 1
Поврежденное авто после атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

На местах попаданий работают бригады скорой помощи. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака РФ забрала життя мешканця Запоріжжя — які наслідки удару - фото 2
Поврежденный фасад дома в Запорожье после атаки РФ. Фото: Запорожская ОГА

Также Федоров сообщил, что из-за атаки россиян в городе изуродованы машины, выбиты окна и повреждены фасады. В одном из районов города вражеский удар вызвал возгорание.

Мы уже сообщали, что в ночь на 15 сентября армия нанесла удар по Запорожью и его окрестностям. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и раненые.

Напомним, Россия регулярно обстреливает Запорожье и область. Недавно в результате налета российских дронов на город загорелся частный дом.

Запорожье Запорожская область война в Украине атака балистическая атака пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
