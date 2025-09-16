В Запорожье из-за ракетного удара РФ уже есть пострадавший, сообщают в ОВА

Российская ракетная установка. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. В городе были взрывы и уже известно о пострадавших.

Об этом 15 сентября сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно на данный момент

Сообщение об атаке на Запорожье. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Федорова, на данный момент есть информация об одном раненом человеке. Соответствующие службы уточняют информацию о разрушениях.

Федоров призывает горожан находиться в безопасных местах, ведь воздушная опасность все еще продолжается.

Воздушные тревоги в Украине

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:06 Харьковская, Донецкая, Запорожская, Черкасская, Одесская и Кировоградская области находятся под атаками оккупантов.

Мы уже сообщали, что в ночь на 15 сентября армия нанесла удар по Запорожью и его окрестностям. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и раненые.

Напомним, Россия регулярно обстреливает Запорожье и область. Недавно в результате налета российских дронов на город загорелся частный дом.