В Запорожье из-за ракетного удара РФ уже есть пострадавший, сообщают в ОВА

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью — какая ситуация
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. В городе были взрывы и уже известно о пострадавших.
Об этом 15 сентября сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно на данный момент
Согласно сообщению Федорова, на данный момент есть информация об одном раненом человеке. Соответствующие службы уточняют информацию о разрушениях.
Федоров призывает горожан находиться в безопасных местах, ведь воздушная опасность все еще продолжается.
Воздушные тревоги в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:06 Харьковская, Донецкая, Запорожская, Черкасская, Одесская и Кировоградская области находятся под атаками оккупантов.
Мы уже сообщали, что в ночь на 15 сентября армия нанесла удар по Запорожью и его окрестностям. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, есть погибший и раненые.
Напомним, Россия регулярно обстреливает Запорожье и область. Недавно в результате налета российских дронов на город загорелся частный дом.
