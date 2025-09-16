Відео
Головна Армія Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю — яка ситуація

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 00:11
В Запоріжжі через ракетний удар РФ вже є постраждалий, повідомляють в ОВА
Російська ракетна установка. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти вчергове атакували Запорізьку область. У місті були вибухи й вже відомо про постраждалих.

Про це 15 вересня повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю — яка ситуація - фото 1
Повідомлення про атаку на Запоріжжя. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Федорова, на даний момент є інформація про одну поранену людину. Відповідні служби уточнюють інформацію про руйнування. 

Федоров закликає містян перебувати у безпечних місцях, адже повітряна небезпека все ще триває.

Повітряні тривоги в Україні

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю — яка ситуація - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:06 Харківська, Донецька, Запорізька, Черкаська, Одеська та Кіровоградська області перебувають під атаками окупантів. 

Ми вже повідомляли, що в ніч на 15 вересня армія завдала удару по Запоріжжю та його околицях. Внаслідок атаки зафіксовано численні руйнування, є загиблий та поранені. 

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та область. Нещодавно внаслідок нальоту російських дронів на місто загорівся приватний будинок

Запорізька область війна в Україні ракетний удар руйнування постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
