В Запоріжжі через ракетний удар РФ вже є постраждалий, повідомляють в ОВА

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю — яка ситуація
Російські окупанти вчергове атакували Запорізьку область. У місті були вибухи й вже відомо про постраждалих.
Про це 15 вересня повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо на цей момент
Згідно з повідомленням Федорова, на даний момент є інформація про одну поранену людину. Відповідні служби уточнюють інформацію про руйнування.
Федоров закликає містян перебувати у безпечних місцях, адже повітряна небезпека все ще триває.
Повітряні тривоги в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:06 Харківська, Донецька, Запорізька, Черкаська, Одеська та Кіровоградська області перебувають під атаками окупантів.
Ми вже повідомляли, що в ніч на 15 вересня армія завдала удару по Запоріжжю та його околицях. Внаслідок атаки зафіксовано численні руйнування, є загиблий та поранені.
Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та область. Нещодавно внаслідок нальоту російських дронів на місто загорівся приватний будинок.
