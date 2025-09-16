В Запоріжжі через ракетний удар РФ вже є постраждалий, повідомляють в ОВА

Російська ракетна установка. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти вчергове атакували Запорізьку область. У місті були вибухи й вже відомо про постраждалих.

Про це 15 вересня повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо на цей момент

Повідомлення про атаку на Запоріжжя. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Федорова, на даний момент є інформація про одну поранену людину. Відповідні служби уточнюють інформацію про руйнування.

Федоров закликає містян перебувати у безпечних місцях, адже повітряна небезпека все ще триває.

Повітряні тривоги в Україні

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:06 Харківська, Донецька, Запорізька, Черкаська, Одеська та Кіровоградська області перебувають під атаками окупантів.

Ми вже повідомляли, що в ніч на 15 вересня армія завдала удару по Запоріжжю та його околицях. Внаслідок атаки зафіксовано численні руйнування, є загиблий та поранені.

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та область. Нещодавно внаслідок нальоту російських дронів на місто загорівся приватний будинок.