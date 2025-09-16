РФ атаковала Запорожье в ночь на 16 сентября - сколько людей пострадало

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара в Запорожье погиб человек, еще 13 пострадали, среди них два ребенка. Атака произошла в ночь на 16 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и глава Запорожской ОГА Иван Федоров во вторник, 16 сентября.

Последствия атаки

"Возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м", — говорится в сообщении.

Количество пострадавших уточняется.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Всего в результате атаки на Запорожье и Пологовский район, по данным Федорова, пострадали 14 человек, еще двое — погибли.

В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

В результате пожара пострадали авто.Фото: ГСЧС

"Войска РФ осуществили 11 авиационных ударов по Балабино, Григорьевке, Гуляйполю, Красному и Успеновке", — говорится в сообщении.

Также 329 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Богдановку, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новоандреевку, Новопавловку, Червоне и Преображенку.

Из РСЗО было нанесено 17 обстрелов по территории Запорожья, Кушугума, Гуляйполя и Новоданиловки.

Еще 183 артиллерийских удара были нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.

Пожар, возникший после атаки РФ.Фото: ГСЧС

"Поступило 134 сообщения о повреждении многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек", — добавил Федоров.

Напомним, 15 сентября оккупанты попали в территорию садового общества в Запорожье.

А 14 сентября российские войска ударили FPV-дроном по гражданскому микроавтобусу.