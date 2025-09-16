Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Армия Атака на Запорожье — количество пострадавших выросло вдвое

Атака на Запорожье — количество пострадавших выросло вдвое

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 07:36
РФ атаковала Запорожье в ночь на 16 сентября - сколько людей пострадало
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара в Запорожье погиб человек, еще 13 пострадали, среди них два ребенка. Атака произошла в ночь на 16 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и глава Запорожской ОГА Иван Федоров во вторник, 16 сентября.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

"Возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м", — говорится в сообщении.

Реклама

Количество пострадавших уточняется.

Атака на Запорожье — количество пострадавших выросло вдвое - фото 1
Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Всего в результате атаки на Запорожье и Пологовский район, по данным Федорова, пострадали 14 человек, еще двое — погибли.

Реклама

В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Атака на Запорожье — количество пострадавших выросло вдвое - фото 2
В результате пожара пострадали авто.Фото: ГСЧС

"Войска РФ осуществили 11 авиационных ударов по Балабино, Григорьевке, Гуляйполю, Красному и Успеновке", — говорится в сообщении.

Также 329 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Богдановку, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новоандреевку, Новопавловку, Червоне и Преображенку.

Из РСЗО было нанесено 17 обстрелов по территории Запорожья, Кушугума, Гуляйполя и Новоданиловки.

Еще 183 артиллерийских удара были нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.

Атака на Запорожье — количество пострадавших выросло вдвое - фото 3
Пожар, возникший после атаки РФ.Фото: ГСЧС

"Поступило 134 сообщения о повреждении многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек", — добавил Федоров.

Напомним, 15 сентября оккупанты попали в территорию садового общества в Запорожье.

А 14 сентября российские войска ударили FPV-дроном по гражданскому микроавтобусу.

Запорожье оккупанты Иван Федоров война в Украине погибшие пострадавшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации