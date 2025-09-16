Атака Шахедів у ніч на 16 вересня - ППО збила 89 БпЛА

Робота ППО. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У ніч на 16 вересня російські окупанти атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 70 із них були "Шахеди".

Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Звіт про нічну атаку

Дрони запускали із Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на шістьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, загиблі та постраждалі", — додали в Повітряних силах.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя є одна загибла людина, ще 13 постраждали, серед них дві дитини.

На Київщині внаслідок атаки дронів горіла автостоянка біля торговельного центру. Російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту, коли пожежу ліквідовували рятувальники.