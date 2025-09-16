Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вночі запустила понад 110 дронів — як відпрацювали сили ППО

РФ вночі запустила понад 110 дронів — як відпрацювали сили ППО

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 09:53
Атака Шахедів у ніч на 16 вересня - ППО збила 89 БпЛА
Робота ППО. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У ніч на 16 вересня російські окупанти атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 70 із них були "Шахеди".

Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:
РФ вночі запустила понад 110 дронів — як відпрацювали сили ППО - фото 1
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Звіт про нічну атаку

Дрони запускали із Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на шістьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях. 

"Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, загиблі та постраждалі", — додали в Повітряних силах.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя є одна загибла людина, ще 13 постраждали, серед них дві дитини.

На Київщині внаслідок атаки дронів горіла автостоянка біля торговельного центру. Російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту, коли пожежу ліквідовували рятувальники.

окупанти атака Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації