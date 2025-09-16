Атака Шахедів у ніч на 16 вересня - ППО збила 89 БпЛА

РФ вночі запустила понад 110 дронів — як відпрацювали сили ППО
У ніч на 16 вересня російські окупанти атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 70 із них були "Шахеди".
Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
Звіт про нічну атаку
Дрони запускали із Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на шістьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
"Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, загиблі та постраждалі", — додали в Повітряних силах.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя є одна загибла людина, ще 13 постраждали, серед них дві дитини.
На Київщині внаслідок атаки дронів горіла автостоянка біля торговельного центру. Російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту, коли пожежу ліквідовували рятувальники.
